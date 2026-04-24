Спаситель Трамп, ненадежные оппозиционеры и новые правые. Итоги недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Чем ближе выборы в Кнессет 26-го созыва, тем активнее и действующая власть, и нынешняя оппозиция организуют свои ряды и готовятся к предстоящему противостоянию.

В коалиции это делают путем возвеличивания своих достижений – реальных или сомнительных. Лучшее время для таких усилий – праздники и празднования Дня независимости в частности.

Оппозиция, со своей стороны, занята в первую очередь работой над ошибками прошлой предвыборной кампании. Главной ошибкой, совершенной тогда, нынешние оппозиционеры считают отказ партий левого фланга объединиться. Пытаясь избежать повтора, в оппозиции стремятся вытеснить из гонки тех, чье участие в выборах может привести к потере голосов или, того хуже, к переходу голосов из блока противников Нетаниягу в блок его сторонников. Иными словами тех, кто может совершить поступок Беннета с обратным знаком: получить голоса противников нынешнего правительства и премьер-министра и отдать их нынешней коалиции. "Главными подозреваемыми" в этом отношении являются Бени Ганц и Йоаз Хендель.

И есть президент США Дональд Трамп. Его действия, с одной стороны, создают немало сложностей для Биньямина Нетаниягу. Сначала Трамп прекратил военные действия в Газе (не факт, что Нетаниягу был слишком этим опечален), затем он же прекратил войну в Иране и начал переговоры с режимом аятолл и в резкой, чтобы не сказать грубой форме, запретил Израилю продолжать военные действия в Ливане. В то же самое время Трамп готов сделать и, судя по всему, сделает все от него зависящее для того, чтобы Нетаниягу продолжил занимать пост премьер-министра и после следующих выборов. Удастся ли это ему или Нетаниягу повторит путь Орбана, а Израиль – путь Венгрии? Ответы, по всей видимости, ближайшей осенью.

Ганц: будущий президент или спасательный круг Нетаниягу?

В оппозиции не на шутку встревожены планами Бени Ганца. С того момента, как глава "Кахоль Лаван" рухнул в опросах общественного мнения с вершин 40 мандатов в пропасть непрохождения электорального барьера, Лапид, Либерман, Айзенкот и Беннет пытаются найти способ элегантно избавиться от Ганца. Два возможных сценария пугают оппозицию. Согласно первому, Ганц не проходит электоральный барьер, и вместе с его партией в небытие отправляются тысячи голосов оппозиционных избирателей. Второй сценарий – Ганц проходит электоральный барьер и под лозунгом создания "правительства национального согласия", бросается в объятия Биньямина Нетаниягу. Ганц – один из немногих политиков оппозиции, открыто заявляющий, что не намерен более бойкотировать Нетаниягу и вообще не считает себя автоматически частью блока "только не Биби". Побывав дважды в правительстве Нетаниягу, глава "Кахоль Лаван" навсегда стал подозреваемым в возможном переходе из блока в блок.

До недавнего момента лидеры оппозиции были уверены, что Ганц выйдет из предвыборной гонки, когда поймет, что шансы на преодоление электорального барьера призрачны. Однако упорство бывшего начальника генерального штаба ЦАХАЛа вкупе с его переговорами с главой партии "Милуимниким" Йоазом Хенделем, посеяли тревогу в сердцах лидеров оппозиции, и там стали искать "творческие" подходы к Ганцу. В начале уходящей недели была опубликована информация, согласно которой Лапид, Беннет, Либерман и Айзенкот предложат Ганцу уйти из политики по "модели Герцога": сначала получить должность главы Еврейского агентства ("Сохнут"), а затем баллотироваться на пост президента Израиля. Согласно публикациям, лидеры оппозиции обещали Ганцу поддержку в борьбе за обе должности.

Как и следовало ожидать, Ганц публично отклонил это предложение. Любой намек на готовность его принять означал бы полную и окончательную гибель всех шансов бывшего министра обороны на политическую реанимацию. Если такое предложение действительно существует, Ганц сумеет принять его даже за полтора месяцев до выборов – перед закрытием предвыборных списков.

Еще один фронт противостояния в оппозиции – между главой "Милуимниким" Йоазом Хенделем и лидерами ведущих партий блока. "Кан" опубликовал записи высказываний Хенделя на встрече с его сторонниками. Хендель обвинил Айзенкота и его людей, в частности бывшего главу пресс-службы ЦАХАЛа Ронена Манелиса, в том , что они "рассказывают журналистам будто я – proxy Нетаниягу". По словам Хенделя, то же самое рассказывает про него глава НДИ Авигдор Либерман. Так это или нет, но напряженность в оппозиции – ни для кого не секрет.

На этом фоне продолжаются разговоры о тройственном объединении: Беннет, Айзенкот, Лапид. В окружении трех лидеров говорят о том, что такое объединение почти свершившийся факт. Лишь два вопроса остались открытыми – кто возглавит единый список, а также каковы политические итоги такого шага. "В нашей политике 1+1+1 = не 3, а в лучшем случае 2,5", – сказал мне в эфире "Кан РЭКА" стратегический советник Рони Римон. Далеко не все потенциальные избиратели Беннета будут готовы голосовать за Лапида и наоборот. Уже не говоря о главной задаче – переносе голосов из блока в блок.

Нетаниягу: победитель или "король ничьих"?

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу постарался максимально использовать многочисленные церемонии Дня памяти павших и Дня независимости, чтобы убедить израильтян в гигантских достижениях своего правительства в деле обеспечения безопасности государства. Разумеется, в центре внимания его выступлений был Иран. Нетаниягу говорил о том, что отведена угроза существованию государства, что "Натанз, Фордо и Исфахан могли стать названиями тождественными Аушвицу, Треблинке и Майданеку" и многое другое. Проблема лишь в том, что как раз в тот самый момент, когда израильтяне возвращались домой после празднований вечера Дня независимости, президент США Дональд Трамп объявил о продлении срока действия прекращения огня с Ираном, причем на неопределенный срок. Добавьте к этому резкий пост Трампа с заявлением о том, что он "запрещает" Израилю бомбить Ливан, и станет ясно, насколько тяжела задача Нетаниягу в его попытке убедить израильтян в "беспрецедентных достижениях". Вернее, в том, что одержана победа. Достижения – да, победа – вряд ли.

"Победа – это, когда ни у кого нет сомнений в том, кто победил", – сказал мне в самом начале войны Йоаз Хендель. Сейчас этих сомнений слишком много. В Газе ХАМАС восстанавливается, в Ливане "Хизбалла" хоть и ослаблена, но здравствует, в Иране режим на месте. Трудно, почти невозможно в этой ситуации объяснить израильтянам, что они одержали сокрушительную победу.

Однако Нетаниягу пытается это сделать, и он намерен привлечь Трампа к решению этой задачи. Президент США не приехал в Израиль на празднования Дня независимости, в ходе которых должен был получить израильскую Премию за дело жизни, однако это не означает, что Трамп отказался от идеи визита на Святую землю. Он полон намерений помочь Нетаниягу не только получить помилование от президента Герцога, но и "помилование" со стороны израильских граждан на избирательных участках. На исходе Дня независимости сообщалось, что Трамп посетит Израиль "в ближайшем будущем". Рискну предположить, что это "ближайшее будущее", прежде всего, будет связано с датой выборов, иными словами, визит состоится уже после официального объявления предвыборной кампании, а во-вторых, это "будущее" настанет, когда и если Трамп сумеет представить израильтянам более ощутимое доказательство победы, чем декларации премьер-министра. Так или иначе, Трамп примет непосредственное участие в предвыборной кампании в Израиле. И он надеется, что результаты этого проекта будут иными, чем в Венгрии.

Новые партии в правом блоке: надежда оппозиции или спасение Нетаниягу?

Предвыборная кампания официально еще не началась, однако почти нет сомнений в том, что судьбу выборов решат одна или несколько партий, названия которых мы еще не знаем. Очень обобщенно их можно объединить под титулом "право-либеральные" или "партии разочарованных Нетаниягу". Иными словами, те 10-11 мандатов, которые на прошлых выборах голосовали за партии нынешней коалиции, а сейчас, судя по опросам, ищут политический дом.

Как сообщил "Маарив", в "Ликуде" всерьез обеспокоены возможностью того, что партия власти потеряет голоса в пользу новой партии, которую планируют создать Гилад Эрдан и Моше Кахлон. Еще одну, не менее серьезную угрозу для "Ликуда" представляет все еще виртуальная, но очень перспективная партия Офера Винтера. Израильтяне на предстоящих выборах будут искать правых, не связанных с неубедительными итогами этой войны политиками.

Почти 50% избирателей в Кирьят-Шмоне голосовали на прошлых выборах за "Ликуд". Сегодня в этом городе очень многие говорят о разочаровании и поиске альтернативы.

Схожесть ситуации Нетаниягу с той, в которой находился Виктор Орбан, очевидна. У идеологических противников "Ликуда", иными словами у левоцентристских партий, почти нет шансов победить на выборах своими силами. Тем, кто мечтает о смене власти, остается лишь уповать на возникновение некоей политической силы, правой в своей основе, однако менее связанной с ультраортодоксией и отличающейся по своей политической культуре от той, что получила распространение сегодня в "Ликуде". Эта сила, эти партии и решат в итоге, останется ли Нетаниягу на посту премьер-министра или пойдет по стопам Орбана, уступившего пост премьер-министра Венгрии не менее правому, но чуть менее одиозному конкуренту.

Политические драмы в БАГАЦе: а судьи кто?

Два крайне напряженных заседания проходили в Высшем суде справедливости в последние дни. На прошлой неделе БАГАЦ рассматривал петиции с требованием обязать премьер-министра уволить Итамара Бен-Гвира. 23 апреля БАГАЦ рассматривал петиции с требованием обязать правительство создать государственную следственную комиссию по изучению провалов 7 октября. Окончательных вердиктов к настоящему моменту нет, однако невооруженным глазом была видна тенденция на обоих заседаниях, где большинство в коллегиях было за консерваторами.

При рассмотрении петиций по Бен-Гвиру – это большинство было минимальным, при рассмотрении петиций по созданию государственной следственной комиссии – чуть более внушительным, и в обоих случаях судьи почти навязали истцам компромисс. Не было размахивания судейской шашкой, не было попыток подменить собой правительство. Было рассмотрение, опирающееся на букву закона, а не на свободную интерпретацию его духа.

В консервативных кругах указывают на эти примеры, как на доказательства того, что практически главный фактор, определяющий вектор юридической системы, это персоны судей, заседающих в Верховном суде. И звучит немало критики в адрес министра юстиции Ярива Левина, который отказывается назначать судей Верховного суда до тех пор, пока в комиссии по выбору судей нет согласия на назначение профессора Авиада Бакши и доктора Рафаэля Битона. В правых кругах опасаются, что упорство Левина приведет к тому, что до конца нынешней каденции правительства в Верховный суд не будут назначены новые судьи, а после выборов, в случае смены власти, будут назначены сторонники "активистской практики" Аарона Барака.

На данный момент в Верховном суде есть четыре вакантных места. Шансы на то, что Ярив Левин с одной стороны и Ицхак Амит с другой придут к компромиссу и в оставшееся до объявления выборов время назначат четырех судей в Верховный суд, выглядят призрачными.