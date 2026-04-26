Служба тыла ужесточила инструкции для жителей населенных пунктов на границе с Ливаном

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что после оценки ситуации Служба тыла изменила рекомендации для населенных пунктов, находящихся на "линии противостояния".

В прифронтовой зоне, а также в населенных пунктах Мирон, Бар-Йохай, Ор а-Гануз, Сафсуфа разрешено проведение массовых мероприятий с участием не более 1500 человек.

Для остальных районов Израиля продлено действие старых инструкций.

Новые рекомендации Службы тыла вступили в силу в 22:30 26 апреля и будут действовать до 20:00 27 апреля.

Напомним, что с 17 апреля вся страна была переведена в режим полной деятельности без ограничений.

В армии отмечают: в случае каких-либо изменений в ситуации в сфере безопасности население будет проинформировано об этом.