26 апреля 2026
|
последняя новость: 23:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Служба тыла ужесточила инструкции для жителей населенных пунктов на границе с Ливаном

Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 26 апреля 2026 г., 22:53 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 22:56
Yossi Aloni/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что после оценки ситуации Служба тыла изменила рекомендации для населенных пунктов, находящихся на "линии противостояния".

В прифронтовой зоне, а также в населенных пунктах Мирон, Бар-Йохай, Ор а-Гануз, Сафсуфа разрешено проведение массовых мероприятий с участием не более 1500 человек.

Для остальных районов Израиля продлено действие старых инструкций.

Новые рекомендации Службы тыла вступили в силу в 22:30 26 апреля и будут действовать до 20:00 27 апреля.

Напомним, что с 17 апреля вся страна была переведена в режим полной деятельности без ограничений.

В армии отмечают: в случае каких-либо изменений в ситуации в сфере безопасности население будет проинформировано об этом.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 апреля 2026

Главы местных советов на границе с Ливаном угрожают со вторника закрыть школы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 апреля 2026

933-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии