Главы местных советов на границе с Ливаном угрожают со вторника закрыть школы

Форум глав местных советов на границе с Ливаном объявил о совместном решении закрыть учебные заведения и прекратить работу "школьных подвозок" со вторника.

По их словам, они намерены не дожидаясь распоряжения Службы тыла перейти на "оранжевый режим".

Глава регионального совета Матэ-Ашер и председатель форума Моше Давидович заявил, что действующий на границе "зеленый режим" является "плевком в лицо детям прифронтовой зоны". "Мы не будем ждать трагедии, чтобы принимать решения, спасающие жизни", – заявил он.