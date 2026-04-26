Главы местных советов на границе с Ливаном угрожают со вторника закрыть школы
время публикации: 26 апреля 2026 г., 22:43 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 22:43
Форум глав местных советов на границе с Ливаном объявил о совместном решении закрыть учебные заведения и прекратить работу "школьных подвозок" со вторника.
По их словам, они намерены не дожидаясь распоряжения Службы тыла перейти на "оранжевый режим".
Глава регионального совета Матэ-Ашер и председатель форума Моше Давидович заявил, что действующий на границе "зеленый режим" является "плевком в лицо детям прифронтовой зоны". "Мы не будем ждать трагедии, чтобы принимать решения, спасающие жизни", – заявил он.
