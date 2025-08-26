34-летний житель Ашкелона обвиняется в издевательствах над тяжелобольной матерью

В окружной суд Беэр-Шевы подано обвинительное заключение против 34-летнего жителя Ашкелона за несколько случаев жестоких нападений на его нуждающуюся в уходе мать: одно из избиений привело к кровоизлиянию в мозг у пострадавшей, вследствие чего ей потребовалась госпитализация и подключение к аппарату искусственной вентиляции легких.

По данным обвинительного заключения, мать обвиняемого находится в состоянии, требующем ухода, она прикована к постели. В одном из случаев, находясь в квартире наедине с матерью, обвиняемый напал на нее, причинив ей травмы, вызвавшие кровотечение из половых органов. Когда к женщине пришла помощница по уходу, которая помогла своей подопечной сходить в туалет, она увидела кровь и сообщила об этом.

После этого обвиняемый сменил замки в квартире матери, чтобы помощница по уходу не смогла к ней войти: он оставался в квартире, пока помощница стучала снаружи, а его мать кричала и звала на помощь. Помощнице не удалось убедить обвиняемого открыть ей дверь, и она обратилась в полицию. Дверь квартиры взломали, арестовав обвиняемого.

Через неделю он был освобожден под залог, и суд запретил ему посещать родителей в течение двух недель. Однако обвиняемый нарушил запретительный ордер, через несколько дней после освобождения он вновь пришел к родителям. Когда его мать лежала в постели, а отец находился в соседней комнате, обвиняемый начал избивать мать.

В результате избиений женщине были причинены серьезные травмы, у нее произошло кровоизлияние в мозг, и женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Ее выписали из больницы через две недели.

Обвиняемому вменяется нападение на беспомощного человека ответственным за него лицом, попытки помешать полиции при исполнении обязанностей и нарушение запретительного ордера. Прокуратура попросила продлить срок его содержания под стражей до завершения судебного разбирательства.