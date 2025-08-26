Внимание, розыск: пропала 87-летняя Жанет Амар из Кирьят-Яма

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей пожилой женщины. Пропала 87-летняя Жанет Амар из Кирьят-Яма: в последний раз ее видели на улице Шдерот Иерушалаим в Кирьят-Яме ранее во вторник, после чего от нее не было вестей.

Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавая, черные волосы, карие глаза, светлый оттенок кожи. Была одета в платье в цветочек, на голове платок ("кисуй рош").

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в участок полиции Звулун по телефону 04-8464444.