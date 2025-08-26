x
26 августа 2025
|
последняя новость: 12:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 августа 2025
|
26 августа 2025
|
последняя новость: 12:14
26 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Обрушение лесов в Тель-Авиве: один погибший, трое пострадавших

Мада
Тель-Авив
Погибшие
Полиция
время публикации: 26 августа 2025 г., 12:14 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 12:24
Обрушение лесов в Тель-Авиве: один погибший, трое пострадавших
Пресс-служба МАДА

Утром 26 августа в Тель-Авиве на улице Ранак произошло обрушение строительных лесов, сообщалось о пострадавших и пропавшем без вести.

Позже служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) передала, что констатирована смерть мужчины примерно 30 лет, извлеченного из-под завалов.

Отметим, что перед тем пресс-службой полиции была опубликована ошибочная информация о том, что найденный под завалами человек жив, угрозы его жизни нет.

По данным МАДА, трое пострадавших доставлены в больницу "Ихилов" в состоянии от легкого до средней тяжести.

Судя по опубликованным кадрам, велись плиточные работы по отделке стены жилого четырехэтажного дома.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 августа 2025

Обрушение строительных лесов в Тель-Авиве, есть пострадавшие