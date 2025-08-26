Обрушение лесов в Тель-Авиве: один погибший, трое пострадавших

Утром 26 августа в Тель-Авиве на улице Ранак произошло обрушение строительных лесов, сообщалось о пострадавших и пропавшем без вести.

Позже служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) передала, что констатирована смерть мужчины примерно 30 лет, извлеченного из-под завалов.

Отметим, что перед тем пресс-службой полиции была опубликована ошибочная информация о том, что найденный под завалами человек жив, угрозы его жизни нет.

По данным МАДА, трое пострадавших доставлены в больницу "Ихилов" в состоянии от легкого до средней тяжести.

Судя по опубликованным кадрам, велись плиточные работы по отделке стены жилого четырехэтажного дома.