Житель Исауийи в Иерусалиме бросил камень в коляску с младенцем после конфликта с его родителями

17-летний житель Исауийи (арабская деревня на севере Иерусалима) был арестован после того, как бросил камень в коляску с шестимесячной девочкой.

Суд продлил срок содержания его под стражей до 28 августа.

Инцидент был зафиксирован камерой наблюдения вечером 25 августа около торгового центра в районе Гива Царфатит в Иерусалиме. Подозреваемый был идентифицирован и задержан позже в ходе операции в Исауийе.

По данным следствия, нападению предшествовал конфликт с родителями девочки.