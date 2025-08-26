Житель Исауийи в Иерусалиме бросил камень в коляску с младенцем после конфликта с его родителями
17-летний житель Исауийи (арабская деревня на севере Иерусалима) был арестован после того, как бросил камень в коляску с шестимесячной девочкой.
Суд продлил срок содержания его под стражей до 28 августа.
Инцидент был зафиксирован камерой наблюдения вечером 25 августа около торгового центра в районе Гива Царфатит в Иерусалиме. Подозреваемый был идентифицирован и задержан позже в ходе операции в Исауийе.
По данным следствия, нападению предшествовал конфликт с родителями девочки.