Акции протеста с требованием сделки по Газе: демонстранты перекрывают трассы

Во вторник, 26 августа, по всему Израилю проходят акции протеста с требованием незамедлительного соглашения о прекращении огня в Газе и осуществления "обмена пленными" с ХАМАСом.

Демонстранты перекрывают трассы. В частности, была блокирована для движения транспорта 531-я дорога в районе Раананы. Были блокировки трассы "Аялон" в Тель-Авиве. Перекрывали 1-ю, 2-ю и 443-ю трассы.

Полиция заявляет, что все автомагистрали по всей стране в настоящее время открыты для движения. При этом в сообщении пресс-службы полиции подтверждается: "С сегодняшнего утра в рамках протестов, проходящих по всей стране, несколько мест были перекрыты, но вскоре были открыты для движения благодаря сотрудникам полиции, развернутым на всех основных автомагистралях".

Израильская полиция разъясняет, что свобода протеста и выражения мнений не означает свободу ущемления свободы передвижения многих людей. "Перекрытие автомагистралей без разрешения и таким образом, который может поставить под угрозу свободу передвижения участников дорожного движения или нанести ущерб свободе передвижения многих граждан, не допускается и будет пресекаться полицией", – подчеркивается в заявлении правоохранительных органов.

Вновь манифестанты собирались утром у домов министров, в частности прошла акция около дома министра экономики Нира Барката в Иерусалиме и у дома министра образования Йоава Киша в Од а-Шароне.

25 августа высокопоставленный источник в Иерусалиме сообщил 14-му телеканалу ИТВ о встрече рабочих групп Израиля и Египта, на которой они пытались согласовать проведение переговоров о "всеобъемлющей сделке" по освобождению заложников. Телеканал не сообщил других подробностей встречи.

21 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что он отдал распоряжение о немедленном начале переговоров по освобождению заложников. Спустя короткое время "высокопоставленный источник в Иерусалиме" пояснил: как только будет определено место проведения переговоров, Нетаниягу распорядится об отправке израильской делегации.

Источники, связанные с катарскими и египетскими посредниками, сообщили в субботу, 23 августа, эмиратскому сайту The National, что заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу о возобновлении переговоров, вероятно, является отвлекающим маневром, позволяющим выиграть время. "Вероятно, он отправит на переговоры группу без полномочий, а тем временем наземная операция в Газе продолжится", – заявил один из источников. Другой чиновник заметил: "Мы уже обсуждали всеобъемлющее соглашение об освобождении всех заложников. Затем Израиль передумал и сказал, что хочет частичную сделку. Теперь он вернулся к всеобъемлющей сделке". Катар заявил, что предложение, на которое согласился ХАМАС, "почти идентично" более раннему плану, представленному спецпосланником США Стивом Виткоффом. Израиль ранее согласился с основными положениями этого плана. По словам одного из источников, "даже частичная сделка будет реализована поэтапно, и, в конечном счете, Израилю придется вывести свои войска и согласиться на долгосрочное прекращение огня, чтобы ХАМАС пошел на сотрудничество". Источники добавили, что, если переговоры возобновятся, они, скорее всего, снова пройдут в Катаре, но дата пока не назначена.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас в плену остаются 20 заложников, "но, скорее всего, их не 20, потому что некоторых из них уже нет в живых". Координатор по делам пленных и пропавших без вести бригадный генерал запаса Галь Хирш прокомментировал заявление президента США, подчеркнув, что никакой новой информации о судьбе заложников нет. Он обратился к семьям заложников, сказав, что "согласно информации, имеющейся у Израиля, в полученных близкими похищенных данных нет изменений: 20 из заложников живы, жизнь двоих в серьезной опасности, 28 считаются погибшими". Однако 25 августа Трамп повторил: "Один или два заложника, по-видимому, умерли".