В региональном совете Хоф Ашкелон в среду утром пройдут учения ЦАХАЛа

время публикации: 26 августа 2025 г., 21:42 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 21:42
Chaim Goldberg/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в среду, 27 августа, в региональном совете Хоф Ашкелон пройдут военные учения. Маневры начнутся рано утром и завершатся в послеобеденные часы.

В учениях принимают участие военно-воздушные силы ЦАХАЛа.

В сообщении подчеркивается, что учения проводятся в рамках повышения уровня готовности ЦАХАЛа к боевым действиях на различных направлениях, и они не связаны с какими-либо чрезвычайными происшествиями в области безопасности.

