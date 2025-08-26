В региональном совете Хоф Ашкелон в среду утром пройдут учения ЦАХАЛа
время публикации: 26 августа 2025 г., 21:42 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 21:42
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в среду, 27 августа, в региональном совете Хоф Ашкелон пройдут военные учения. Маневры начнутся рано утром и завершатся в послеобеденные часы.
В учениях принимают участие военно-воздушные силы ЦАХАЛа.
В сообщении подчеркивается, что учения проводятся в рамках повышения уровня готовности ЦАХАЛа к боевым действиях на различных направлениях, и они не связаны с какими-либо чрезвычайными происшествиями в области безопасности.
