Имя экс-главы ШАБАКа всплыло в суде по делу о похищении детей в Германии

В Германии в ходе суда над наследницей известной сети стейк-хаусов Block House, обвиняемой в похищении детей у бывшего мужа, упоминалось имя экс-главы ШАБАКа Яакова Пери. Кристину Блок спросили, знает ли она Пери, который, по его собственным словам, возглавляет охранную фирму CGI, которая, по всей видимости, была нанята для похищения.

По данным новостной службы "Кан", у 81-летнего Яакова Пери есть серьезные проблемы со здоровьем, и, по всей видимости, он находится в больнице. В его окружении заявляют, что ни Пери, ни его компания не могут быть причастны к подобному инциденту. "Мы дадим более квалифицированный и полный ответ, как только Яаков вернется к нам", – пообещали они.

Согласно материалам обвинительного заключения, Блок наняла международное охранное агентство для похищения двух детей, которым в то время было 10 и 13 лет, у своего бывшего мужа Стефана Хенселя, проживающего на юге Дании. В новогоднюю ночь 2024 года, когда Хенсель вместе с детьми пошел смотреть на фейерверк, его сбили с ног неизвестные, они оттащили его сына и дочь в лес, где сели в машину. По словам детей, им заклеили рты скотчем, а один из похитителей пригрозил им: "Замолчите или мы вас убьем".

Дети были привезены на ферму в Баден-Вюртемберге, на юге Германии. 2 января за ними приехала Кристина Блок и отвезла их на свою виллу в Гамбурге. Уже через несколько дней полиция забрала детей и вернула их в Данию.

По данным The Guardian, одним из подозреваемых в этом деле является Август Ханниг, бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND). Он свою причастность к похищению детей отрицает.

По этому делу вместе с Кристиной Блок, которой грозит 10 лет тюрьмы, проходят еще шесть человек. Среди них бывший агент израильской разведки Таль Шохам. В деле упоминаются еще двое израильтян, которые успели покинуть Германию до начала арестов.