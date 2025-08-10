x
Израиль

ЦАХАЛ провел внезапные учения по проверке готовности Генштаба и командований войск

время публикации: 10 августа 2025 г., 19:20 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 19:26
ЦАХАЛ провел внезапные учения по проверке готовности Генштаба и командований войск
ЦАХАЛ провел учения "Алут а-Шахар" ("Рассвет") под руководством главы Генерального штаба генерал-лейтенанта Эяля Замира по проверке готовности генерального штаба и верховного командования Армии обороны Израиля к действиям в условиях масштабных, сложных и многофакторных событий.

В учениях принимали участие все рода войск: ВВС, ВМС и штабы округов, они отрабатывали скоординированное взаимодействие на всем театре боевых действий. По итогам учений были отточены такие процедуры, как распределение ресурсов, развертывание ПВО, время реагирования и другое.

Учения проводились, в частности, в соответствии с уроками боевых действий 7 октября 2023 года.

Израиль
