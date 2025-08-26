x
26 августа 2025
Во время операции ЦАХАЛа в Рамалле террористы "подстрелили" армейский дрон

время публикации: 26 августа 2025 г., 18:22 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 18:22

Во время рейда ЦАХАЛа на обменный пункт в Рамалле, участвовавший в финансировании ХАМАСа, террористами был сбит армейский беспилотник.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что речь идет о небольшом дроне, использовавшемся для сканирования территории в зоне проведения операции.

Представитель пресс-службы ЦАХАЛа заявил, что нет опасений по поводу утечки информации.

