Во время операции ЦАХАЛа в Рамалле террористы "подстрелили" армейский дрон
время публикации: 26 августа 2025 г., 18:22 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 18:22
Во время рейда ЦАХАЛа на обменный пункт в Рамалле, участвовавший в финансировании ХАМАСа, террористами был сбит армейский беспилотник.
Радиостанция "Кан Бет" передала, что речь идет о небольшом дроне, использовавшемся для сканирования территории в зоне проведения операции.
Представитель пресс-службы ЦАХАЛа заявил, что нет опасений по поводу утечки информации.