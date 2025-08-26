x
26 августа 2025
|
последняя новость: 18:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 августа 2025
|
26 августа 2025
|
последняя новость: 18:30
26 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ провел рейд против обменника ХАМАСа в центре Рамаллы

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 26 августа 2025 г., 17:13 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 17:13
ЦАХАЛ провел рейд против обменника ХАМАСа в центре Рамаллы
Соцсети

Бойцы дивизии "Биньямин" в сотрудничестве со спецназом "Дувдеван" и пограничной полицией МАГАВ Иудеи и Самарии, действуя по разведывательной информации ШАБАКа и штаба Центрального военного округа, провели рейд против обменного пункта в центре Рамаллы, который переводил деньги боевикам ХАМАСа.

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, утром во вторник в ходе боевой операции в центре Рамаллы был проведен рейд на обменный пункт, который снабжал террористов ХАМАСа деньгами для осуществления террористической деятельности.

В ходе операции пятеро разыскиваемых за террористическую деятельность были задержаны, были также конфискованы сотни тысяч шекелей, предназначенных на финансирование террора.

Ранее арабские источники сообщали, что силы ЦАХАЛа действуют в Рамалле и Аль-Бире. Задержаны подозреваемые. В связи с оказанием сопротивления и попытками помешать проведению операции были применены оружие и спецсредства для разгона толпы. "Красный Полумесяц" заявляет о примерно 20 пострадавших.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 июня 2025

614-й день войны: удары в Газе, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 мая 2025

ЦАХАЛ "разоряет" террористов в Иудее и Самарии: изъяты миллионы шекелей, десятки задержанных
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 декабря 2024

ЦАХАЛ: с начала войны в Иудее и Самарии задержали более 6000 подозреваемых в терроре