ЦАХАЛ провел рейд против обменника ХАМАСа в центре Рамаллы

Бойцы дивизии "Биньямин" в сотрудничестве со спецназом "Дувдеван" и пограничной полицией МАГАВ Иудеи и Самарии, действуя по разведывательной информации ШАБАКа и штаба Центрального военного округа, провели рейд против обменного пункта в центре Рамаллы, который переводил деньги боевикам ХАМАСа.

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, утром во вторник в ходе боевой операции в центре Рамаллы был проведен рейд на обменный пункт, который снабжал террористов ХАМАСа деньгами для осуществления террористической деятельности.

В ходе операции пятеро разыскиваемых за террористическую деятельность были задержаны, были также конфискованы сотни тысяч шекелей, предназначенных на финансирование террора.

Ранее арабские источники сообщали, что силы ЦАХАЛа действуют в Рамалле и Аль-Бире. Задержаны подозреваемые. В связи с оказанием сопротивления и попытками помешать проведению операции были применены оружие и спецсредства для разгона толпы. "Красный Полумесяц" заявляет о примерно 20 пострадавших.