26 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
26 августа 2025
26 августа 2025
26 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Семьи заложников уведомлены о прибытии в Израиль рабочей группы из Египта

Израиль
Египет
Заложники
время публикации: 26 августа 2025 г., 18:13 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 18:13
Семьи заложников уведомлены о прибытии в Израиль рабочей группы из Египта
Miriam Alster/FLASH90

В то время, когда по всей стране проходят акции протеста и перекрываются дороги, родных заложников уведомили о прибытии в Израиль египетской делегации.

Радиостанция "Кан Бет" передает, что в сообщении, разосланном семьям похищенных, говорится, что речь идет о рабочей группе и о координации действий перед началом переговоров об освобождении всех заложников и прекращении войны в секторе Газы.

Источник "Кан Бет", знакомый с ситуацией, отметил, что несмотря на визит египетской делегации, нет прогресса на переговорах.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
