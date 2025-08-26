Семьи заложников уведомлены о прибытии в Израиль рабочей группы из Египта

В то время, когда по всей стране проходят акции протеста и перекрываются дороги, родных заложников уведомили о прибытии в Израиль египетской делегации.

Радиостанция "Кан Бет" передает, что в сообщении, разосланном семьям похищенных, говорится, что речь идет о рабочей группе и о координации действий перед началом переговоров об освобождении всех заложников и прекращении войны в секторе Газы.

Источник "Кан Бет", знакомый с ситуацией, отметил, что несмотря на визит египетской делегации, нет прогресса на переговорах.