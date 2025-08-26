x
26 августа 2025
Израиль

В Тель-Авиве задержаны более 100 нелегалов и двое пожилых братьев, предоставивших им жилье

Полиция
Тель-Авив
Нелегалы
время публикации: 26 августа 2025 г., 08:07 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 08:14
В Тель-Авиве задержаны более 100 нелегалов и двое пожилых братьев, предоставивших им жилье
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о проведении операции в тель-авивском районе Флорентин, где в ночь на 26 августа были арестованы 102 нелегала (судя по всему, из Палестинской автономии).

Арестованы два брата, жители Бат-Яма и Тель-Авива, 76 и 80 лет, владельцы квартир в районе Флорентин, где были обнаружены нелегалы. Их подозревают в преднамеренном укрывательстве нелегалов.

При проведении операции были задействованы силы полиции Тель-Авива и пограничной службы.

В сообщении полиции подчеркивается, что укрывательство нелегалов из ПА, помимо прочего, может способствовать осуществлению террористических нападений.

