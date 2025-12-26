Подозрение на теракт на севере Израиля: тяжело ранена женщина, подозреваемый "нейтрализован"

Днем 26 декабря на 71-й трассе рядом с автобусной остановкой около въезда в Тель-Йосеф и Эйн-Харод, восточней Афулы, была найдена бездыханной женщина примерно 20-30 лет.

Предварительно: женщину сбил автомобиль, после чего водитель вышел из машины и нанес ей ножевые ранения. Потом нападавший скрылся.

Полиция сообщает: "Подозрительный автомобиль был остановлен недалеко от города Афула, подозреваемый нейтрализован".

Некоторые СМИ сообщают, что женщина погибла. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" заявляет, что женщина в критическом состоянии направлена в больницу "А-Эмек" в Афуле.

МАДА сообщает также, что в Бейт-Шеане на улице А-Шомрон был сбит автомобилем 68-летний мужчина, он в тяжелом состоянии. Кроме того, в Бейт-Шеане на улице на улице Яаков Махлоф машина сбила 16-летнего подростка, он получил легкие травмы.

События, вероятно, связанные. Возможно, речь идет о теракте.

Информация уточняется.