Попытка автомобильного теракта к югу от Хеврона
время публикации: 26 декабря 2025 г., 11:49 | последнее обновление: 26 декабря 2025 г., 11:55
ЦАХАЛ сообщает, что около арабской деревни Дура, к югу от Хеврона, автомобиль с палестинскими номерными знаками врезался в армейское транспортное средство, в котором находились военнослужащие.
Водитель арестован и передан следователям общей службы безопасности (ШАБАК).
Среди израильтян пострадавших нет.
Судя по всему, это была попытка автомобильного теракта.