Попытка автомобильного теракта к югу от Хеврона

ЦАХАЛ сообщает, что около арабской деревни Дура, к югу от Хеврона, автомобиль с палестинскими номерными знаками врезался в армейское транспортное средство, в котором находились военнослужащие.

Водитель арестован и передан следователям общей службы безопасности (ШАБАК).

Среди израильтян пострадавших нет.

Судя по всему, это была попытка автомобильного теракта.