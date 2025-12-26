x
26 декабря 2025
Израиль

Попытка автомобильного теракта к югу от Хеврона

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 26 декабря 2025 г., 11:49 | последнее обновление: 26 декабря 2025 г., 11:55
В районе Дуры (архив)
Flash90/Wisam Hashlamoun

ЦАХАЛ сообщает, что около арабской деревни Дура, к югу от Хеврона, автомобиль с палестинскими номерными знаками врезался в армейское транспортное средство, в котором находились военнослужащие.

Водитель арестован и передан следователям общей службы безопасности (ШАБАК).

Среди израильтян пострадавших нет.

Судя по всему, это была попытка автомобильного теракта.

Израиль
