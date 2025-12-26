Союзы, схватки и начало предвыборной кампании. Итоги 2025-го политического года

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Окончание 2025 года совпадает с завершением третьего года работы шестого правительства Биньямина Нетаниягу. 29 декабря 2022 года он привел к присяге свой нынешний кабинет министров. Формально в 2025 году коалиция стала коалицией меньшинства, но рычаги управления политической системой остаются в руках Нетаниягу. Несмотря на выход ультраортодоксальных партий из правительства, ШАС и "Яадут а-Тора" не сделали ничего для того, чтобы развалить коалицию. Перспективы досрочных выборов пугают их больше, чем Биньямина Нетаниягу.

На правом фланге пока нет серьезных угроз коалиции. Итамар Бен-Гвир и, в особенности, Бецалель Смотрич извлекли уроки из ошибок их идеологических предшественников, разваливавших правые правительства в 1992 и 1998 годах. Смотрич продолжает формировать новую реальность в Иудее и Самарии, а Бен-Гвир продвигает спорные (многие скажут – популистские) законопроекты. И то, и другое лучше делать, находясь в правительстве. Несмотря на то, что полной победы над ХАМАСом на данный момент не случилось, правые предпочитают получать компенсацию в виде реализации тех или иных своих идеологических устремлений, а не расшатывать лодку слишком сильно.

В оппозиции тем временем, продолжают группировать силы. Все ведут переговоры со всеми, однако блоки, если будут, то появятся лишь перед самыми выборами, и опираться будут на такой ненаучный критерий как опросы. Именно их результаты дадут ответ на вопрос, кто будет первым, а кто вторым в том или ином блоке. В оппозиции однако снова и снова повторяют, что не готовы повторять ошибки, совершенные перед прошлыми выборами. И на левом фланге, и в арабских партиях понимают, что принцип "каждый за себя" приведет исключительно к одному: победе Нетаниягу. Будет ли ужас перед такой перспективой достаточно сильным для того, чтобы одолеть эго и подтолкнуть оппозиционных политиков к объединению усилий – покажет время.

2025 год: затихание войны и пробуждение политики

Этот год можно условно поделить на две неравные части: до 10 октября вся государственная и политическая система были ориентированы на войну. Это не означает, что политики не было вовсе. В марте партии "Ликуд" и "Ямин Мамлахти" объявили об объединении, а попросту говоря о возвращении Гидеона Саара и Зеэва Элькина в "Ликуд". Биньямин Нетаниягу записал в свой актив. существенный успех: угроза того, что Саар и Элькин (а также Шарен Аскель и Мишель Бускила) вновь покинут коалицию, практически исчезла. Саар и Элькин обеспечили себе политическое будущее, Нетаниягу – дополнительный гарантийный слой защиты коалиции от развала.

В июле ШАС и "Яадут а-Тора" покинули правительство. При этом ашкеназы покинули и коалицию, а сефарды решили не ломать копья, оставаясь в коалиции. Арье Дери не заинтересован в том, чтобы приближать завершение карьеры своего друга Биньямина Нетаниягу. Ультраортодоксы ушли, чтобы вернуться в тот момент, когда будет принят закон о призыве. На данный момент этого не произошло. В Кнессете говорят, что Нетаниягу нервничает, и едва ли не каждый день требует от Боаза Бисмута отчета о продвижении работы над законопроектом в комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. Что произойдет раньше – утверждение закона или роспуск Кнессета, станет ясно по мере приближения марта, и последней даты утверждения государственного бюджета.

Оппозицию также не минули политические катаклизмы летом 2025 года. Гади Айзенкот и Матан Каана покинули блок "Махане Мамлахти" и создали партию "Яшар". С момента ее основания Каана, не покладая рук, пытается привести к объединению с партией, которую возглавляет его давний друг и бывший политический босс Нафтали Беннет. На данный момент этот союз выглядит наиболее перспективным в оппозиционном салате, насчитывающем не менее семи партий.

10 октября было объявлено о прекращении огня в Газе. Двумя днями позже Израиль посетил президент США Дональд Трамп. С этого момента, фактически началась предвыборная кампания. И, естественно, основные вопросы – дата и повестка этих выборов.

Выборы 2026: когда и о чем?

Прежде всего, немного борьбы с конспирологией. Биньямин Нетаниягу, партия "Ликуд" и вся коалиция в целом не могут принять решения о переносе даты выборов. Решение об этом могут принять лишь 80 депутатов Кнессета. Даже если Нетаниягу захочет перенести выборы, шансы заручиться поддержкой 80 депутатов равны нулю. Выборы в Кнессет 26-го созыва состоятся в 2026 году. Вопрос – когда. Ответ на этот вопрос у Биньямина Нетаниягу и, отчасти, у Ицхака Герцога.

Нетаниягу – непревзойденный мастер выигрывать время. И когда он говорит, что выборы пройдут в срок, то есть в конце октября 2026 года, он почти точно обозначает свои пожелания. Почти, потому что премьер-министру совершенно не нужно, чтобы последние этапы предвыборной кампании проходили на фоне церемоний третьей годовщины 7 октября. Но Нетаниягу вполне устроит, если выборы пройдут перед осенними праздниками, то есть в первую половину сентября. Но более даты и его самого, и его оппонентов занимает вопрос о повестке предстоящих выборов. И тут Нетаниягу находится в крайне затруднительном положении.

Три основные темы будут на повестке дня. Безопасность, закон о призыве и юридическая реформа. До 7 октября у Нетаниягу было большое преимущество по первой теме. Премьер-министру, в каденцию которого произошла самая страшная бойня со времен Холокоста, титул "господин безопасность" вернуть крайне сложно.

Юридическая реформа, как и в целом вопросы взаимоотношений между звеньями власти, это одна из наиболее важных тем для избирателей партий нынешней коалиции. Проблема, с точки зрения право-религиозного блока, заключается в том, что фиксирование на этой теме не позволит "Ликуду" вернуть голоса тех, кто отказал ему в поддержке на фоне раскола в обществе, наступившего в связи с юридической реформой. Говорить на эти темы – убеждать убежденных. А их для победы на выборах может не хватить.

Самое опасное для Нетаниягу и коалиции – превращение закона о призыве в главную тему предстоящих выборов. Утверждение "закона Бисмута" в его нынешнем виде может стать переломным эпизодом, придав импульс "партии резервистов" во главе с Йоазом Хенделем, стимулировав создание новой партии на правом фланге во главе (например) с Офером Винтером и наделив дополнительным потенциалом партию "Наш дом Израиль". Возможно, именно поэтому Нетаниягу предпочитает разговоры о законе Бисмута реальному утверждению закона. Еще неделя, еще месяц – там видно будет. Если за это время удастся добиться дипломатических достижений, что на данном этапе выглядит сомнительно, Нетаниягу скорее всего использует этот момент и объявит о выборах.

В этой формуле есть одно неизвестное – помилование, о котором премьер-министр попросил президента.

Судебный процесс: помеха или подспорье?

Судебный процесс над Биньямином Нетаниягу длится уже более пяти лет. Обращение к президенту с просьбой о помиловании было неожиданным, однако является выигрышным с точки зрения интересов обвиняемого. Если ответ, который ожидается в ближайшие недели, будет положительным, Нетаниягу будет удовлетворен. Если он будет отрицательным, Нетаниягу получит новую позицию для атаки на преследующий его "дипстейт".

На первый взгляд, на данном этапе глава правительства не планирует уход из политики, и всячески отрицает такую возможность. Но стоит напомнить, что и подача просьбы об амнистии была неожиданной. Многие полагают, что эта просьба, шанс на удовлетворение, которой расценивается как мизерный, – первый шаг на пути к внесудебной сделке между Нетаниягу и государственной прокуратурой. Если утверждения о том, что в ближайшем окружении премьера все громче звучат голоса, настойчиво призывающие Биньямина Нетаниягу найти путь к завершению процесса, очень может быть, что просьба об амнистии лишь первый шаг в переговорном процессе по этому вопросу.

Правый фланг: между достижениями и популизмом

Уходящий год был успешным с точки зрения министра финансов Бецалеля Смотрича, который еще и, напомним, занимает пост министра в министерстве обороны. Экономические показатели дают основания для оптимизма, хотя и неясно, какова доля заслуги в этом самого Смотрича. В то же время, его деятельность в качестве ответственного за гражданскую администрацию в Иудее и Самарии приносит очевидные плоды, крайне приятные на вкус для избирателей Смотрича. Десятки форпостов, ферм и населенных пунктов были основаны и легализованы в Иудее и Самарии. Люди, знакомые с ситуацией на местности, говорят о происходящем в терминах "революции". И при этом Бецалель Смотрич лишь в редких опросах преодолевает электоральный барьер. В свою очередь, Итамар Бен-Гвир и партия "Оцма Иегудит", результаты деятельности которых едва заметны, стабильно набирают от 8 до 10 мандатов.

Непопулярность Смотрича многие связывают с его позицией по вопросу о законе о призыве. В среде религиозных сионистов этот вопрос стал одним из наиболее важных, и голоса, отданные на последних выборах за Смотрича, постепенно переходят к другим. Заявление главы "Ционут Датит" о готовности взвесить возможность поддержки законопроекта, не улучшило его позиции.

Итамар Бен-Гвир, со своей стороны, продолжает пользоваться популярностью тех, кто предпочитает риторику и громкие заявления.

Оппозиция: союзы и противостояния

Не менее семи партий формируют основу нынешней оппозиции: "Беннет-2026", НДИ, "Кахоль Лаван", "Еш Атид", "Яшар", "Демократим", "Милуимниким". В оппозиции отлично понимают, что главная задача предстоящих месяцев – создать правильную конструкцию и, что не менее важно, избежать потери голосов на предстоящих выборах.

Наибольшее внимание привлекает в данный момент Бени Ганц. Он находится ниже электорального барьера, и на данный момент нет никаких признаков восстановления. Судя по всему, призывы к единству и готовность к компромиссам с политическими противниками, не в моде в Израиле 2025 года. Несмотря на катастрофические показатели в опросах, Ганц заявляет публично и в закрытых беседах, что намерен баллотироваться до конца. Лидеры остальных оппозиционных партий и их сторонники сделают разумеется все для того, чтобы убедить Ганца отказаться от участия в выборах.

В последние недели уходящего года Гади Айзенкот и Нафтали Беннет звучали наиболее непримиримо по отношению к нынешнему правительству. Беннет использует такие слова, как "предательство", в контексте дела "Катаргейт".

В НДИ продолжают фокусироваться на теме призыва ультраортодоксов . В последние месяцы Либерман, а вслед за ним Лапид, заговорили о лишении тех, кто уклоняется от службы в армии, избирательных прав. Либерман говорит обо всех, Лапид не распространяет это на арабов.

Яир Голан остается на левом краю сионистской шкалы. Никто не откажет Голану в любви к Израилю и в патриотизме, однако многие в оппозиционных кругах сторонятся его из-за радикальных, чтобы не сказать экстремистских высказываний. "Вменяемое государство не убивает младенцев в качестве хобби". Это высказывание Голана - лишь один пример. Яир Лапид снова и снова говорит, что блок с Голаном не на повестке дня, но общее правительство – вполне. Либерман повторяет, что "у Голана нет координации между головой и ртом". Глава "Демократим" остается верен себе и своему стилю, который импонирует наиболее радикальным противникам нынешнего правительства.

Арабские партии: вместе или порознь?

Далеко за кулисами израильской политики четыре арабские партии ведут переговоры о воссоздании Объединенного списка. Переговоры велись на протяжении всего года, и ожидается, что продолжатся вплоть до выборов. Помимо эго и внутренних противоречий, есть дилемма, касающаяся послевыборной тактики. В оппозиции все громче звучит дискуссия по поводу возможности сформировать коалицию, опираясь на арабские партии в том случае, если у партий нынешней оппозиции не будет 61 мандата. Яир Голан прямо говорит о такой возможности, Гади Айзенкот намекает на нее. В то же время, многие в оппозиционных партиях возражают против такого шага. Создание Объединенного списка при участии БАЛАД лишит эту возможность общественной легитимации.

Еще одна конструкция, находящаяся на повестке дня, это создание двух пар: ХАДАШ – БАЛАД и РААМ – ТААЛ (партия Ахмада Тиби). Такая форма принесет меньше мандатов, чем единый список, но блок Мансура Аббаса и Ахмада Тиби может оказаться подспорьем нынешней оппозиции, которая по большинству опросов не набирает 61 мандат.

В 2025 году Биньямин Нетаниягу и коалиция в целом сократила разрыв в опросах от оппозиции. Наступающий год и предвыборная кампания, которая де-факто уже началась, будут критически важными поворотными моментами в истории государства.