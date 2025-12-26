Обвиняемый в "сутенерстве" террорист планировал беспорядки в тюрьмах, его перевели в карцер

Управление тюрем Израиля (ШАБАС) объявило о мерах против Махмуда Атталлы – осужденного террориста, известного по делу о "сводничестве с надзирательницами" в тюрьме "Гильбоа".

По данным СМИ, после получения информации о том, что Атталла планирует организацию беспорядков в тюрьмах для заключенных-террористов, комиссар ШАБАС Коби Яакоби распорядился немедленно принять "меры предотвращения и пресечения". После этого Аталла был переведен в карцер.

Махмуд Аталла отбывает в тюрьме "Гильбоа" пожизненное заключение и еще 15 лет тюрьмы и террористическую деятельность. В частности, он убил жительницу Палестинской автономии, которую террористы подозревали в сотрудничестве с Израилем.

Также Махмуд Аталла обвиняется в изнасилованиях и насильственном совершении развратных действий в отношении двух девушек-военнослужащих, которые в 2015-2016 годах служили охранницами в тюрьме. По данным обвинительного заключения, в 2017 году две девушки-охранницы пожаловались на сексуализированное насилие со стороны Махмуда Аталлы своему начальству, но начальник тюрьмы и глава отдела информации тюрьмы никому не сообщили об этих заявлениях и не предприняли надлежащие меры.

В январе 2025 года ожидалось, что Аталла выйдет на свободу в рамках одной из сделок по "обмену пленными" с ХАМАСом. Однако в итоге, после публичного юридического протеста, его оставили в тюрьме.