x
26 декабря 2025
|
последняя новость: 11:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 декабря 2025
|
26 декабря 2025
|
последняя новость: 11:49
26 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Обвиняемый в "сутенерстве" террорист планировал беспорядки в тюрьмах, его перевели в карцер

Террористы
ШАБАС
время публикации: 26 декабря 2025 г., 10:59 | последнее обновление: 26 декабря 2025 г., 11:07
Обвиняемый в "сутенерстве" террорист планировал беспорядки в тюрьмах, его перевели в карцер
Avshalom Sassoni/Flash90

Управление тюрем Израиля (ШАБАС) объявило о мерах против Махмуда Атталлы – осужденного террориста, известного по делу о "сводничестве с надзирательницами" в тюрьме "Гильбоа".

По данным СМИ, после получения информации о том, что Атталла планирует организацию беспорядков в тюрьмах для заключенных-террористов, комиссар ШАБАС Коби Яакоби распорядился немедленно принять "меры предотвращения и пресечения". После этого Аталла был переведен в карцер.

Махмуд Аталла отбывает в тюрьме "Гильбоа" пожизненное заключение и еще 15 лет тюрьмы и террористическую деятельность. В частности, он убил жительницу Палестинской автономии, которую террористы подозревали в сотрудничестве с Израилем.

Также Махмуд Аталла обвиняется в изнасилованиях и насильственном совершении развратных действий в отношении двух девушек-военнослужащих, которые в 2015-2016 годах служили охранницами в тюрьме. По данным обвинительного заключения, в 2017 году две девушки-охранницы пожаловались на сексуализированное насилие со стороны Махмуда Аталлы своему начальству, но начальник тюрьмы и глава отдела информации тюрьмы никому не сообщили об этих заявлениях и не предприняли надлежащие меры.

В январе 2025 года ожидалось, что Аталла выйдет на свободу в рамках одной из сделок по "обмену пленными" с ХАМАСом. Однако в итоге, после публичного юридического протеста, его оставили в тюрьме.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2025

БАГАЦ отклонил апелляцию тюремщиц: террорист-насильник Махмуд Аталла вернется в Шхем
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2025

Жертвы террориста-насильника Мухаммада Аталлы просят выслать его за границу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 сентября 2024

Предъявлены обвинения фигурантам "дела о тюремном сутенерстве"