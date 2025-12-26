x
26 декабря 2025
26 декабря 2025
26 декабря 2025
26 декабря 2025
Израиль

ЦАХАЛ: пограничница отправилась к знакомому в "зону А", была найдена и возвращена в Израиль

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 26 декабря 2025 г., 01:00 | последнее обновление: 26 декабря 2025 г., 05:41
Ятта
Gershon Elinson/Flash90

В ночь на 26 декабря пресс-служба ЦАХАЛа сообщила об инциденте к югу от Хеврона, в Иудее, в "зоне А" – в районе, полностью контролируемом Палестинской администрацией.

Молодая израильтянка, которая служит в пограничной полиции (МАГАВ) на перекрестке Элиас (район Кирьят-Арбы) села в автомобиль с палестинскими номерными знаками и поехала в Ятту ("зона A") к знакомому, жителю Палестинской автономии.

В какой-то момент с ней пропала связь, после чего силы безопасности начали поиски (в том числе проверяли камеры наблюдения).

Позднее, после разговора с родственниками, эта женщина вышла из Ятты и присоединилась к силам безопасности. Никто не пострадал.

Только за последнюю неделю это был шестой подобный инцидент - когда израильтяне без разрешения заходили в "зону А", и их приходилось разыскивать и эвакуировать.

Израиль
