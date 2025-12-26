Мотоцикл столкнулся с автомобилем в Иерусалиме, мотоциклист в тяжелом состоянии

На бульваре Бен-Гурион в Иерусалиме произошло столкновение автомобиля с мотоциклом, в результате которого мотоциклист получил тяжелые травмы.

Фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему, мужчине в возрасте около 20 лет, неотложную помощь на месте происшествия, после чего отвезли его в больницу "Адаса Эйн-Керем" в тяжелом состоянии.

Сообщается, что мотоциклист получил тяжелые травмы головы и ног, он находился в спутанном сознании, его состояние стабильное и тяжелое.