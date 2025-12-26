Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 26 декабря, температура понизится и будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Утром возможны слабые дожди на побережье Средиземного моря и на севере страны. В течение дня и особенно к вечеру дожди усилятся и будут идти от севера до Негева.

В Иерусалиме – 7-15 градусов, в Тель-Авиве – 10-19, в Хайфе – 12-18, в Эйлате – 12-20, в Беэр-Шеве – 7-18, на побережье Мертвого моря – 12-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-19, в Ариэле – 8-17, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-17, на Голанских высотах – 7-15.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн – 30-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В субботу-среду ожидаются дожди, временами с грозами. В четверг – переменная облачность.