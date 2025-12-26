x
26 декабря 2025
|
последняя новость: 22:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 декабря 2025
|
26 декабря 2025
|
последняя новость: 22:10
26 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропал 23-летний Наори Перец из Кирьят-Ата

Полиция
Розыск
время публикации: 26 декабря 2025 г., 21:11 | последнее обновление: 26 декабря 2025 г., 21:25
Внимание, розыск: пропал 23-летний Наори Перец из Кирьят-Ата
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь найти пропавшего. Пропал 23-летний Наори Перец, в последний раз его видели во вторник, 23 декабря, на улице А-Магиним в Кирьят-Ата. Семья дала согласие на публикацию сообщения о его исчезновении.

Приметы пропавшего: рост 175 см, среднее телосложение, черные волосы, карие глаза, светлый оттенок кожи. Был одет в белую рубашку, на голове черная кипа.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят обратиться в полицию по телефону 100 или в полицию Звулун по телефону 048464444.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook