Внимание, розыск: пропал 23-летний Наори Перец из Кирьят-Ата

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь найти пропавшего. Пропал 23-летний Наори Перец, в последний раз его видели во вторник, 23 декабря, на улице А-Магиним в Кирьят-Ата. Семья дала согласие на публикацию сообщения о его исчезновении.

Приметы пропавшего: рост 175 см, среднее телосложение, черные волосы, карие глаза, светлый оттенок кожи. Был одет в белую рубашку, на голове черная кипа.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят обратиться в полицию по телефону 100 или в полицию Звулун по телефону 048464444.