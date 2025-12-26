Названо имя террориста, убившего двух человек на севере Израиля. Он использовал машину работодателя

Опубликовано имя террориста, убившего 26 декабря двух человек на севере Израиля. Это 37-летний Ахмад Абу ар-Руб из Кабатии, к югу от Дженина.

Он был ранен и арестован.

ЦАХАЛ заявляет, что ар-Руб незаконно проник на территорию Израиля несколько дней назад.

По подозрению в причастности к теракту арестован еще один нелегал из ПА.

Следствием установлено: террорист работал на гражданина Израиля; автомобиль, который он использовал для совершения нападения, принадлежал его работодателю.