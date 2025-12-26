x
Израиль

Внимание, розыск: пропал 57-летний Йорам Ханум из Бней-Брака

Полиция
Розыск
время публикации: 26 декабря 2025 г., 14:10 | последнее обновление: 26 декабря 2025 г., 14:11
Внимание, розыск: пропал 57-летний Йорам Ханум из Бней-Брака
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 57-летнего Йорама Ханума, проживающего на улице Маккабим в Бней-Браке. В последний раз его видели утром 26 декабря. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 1.80, худощавого телосложения, короткие седые волосы, светлый цвет кожи.

Описания одежды нет.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 100.

Израиль
