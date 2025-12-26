Внимание, розыск: пропал 57-летний Йорам Ханум из Бней-Брака
время публикации: 26 декабря 2025 г., 14:10 | последнее обновление: 26 декабря 2025 г., 14:11
Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 57-летнего Йорама Ханума, проживающего на улице Маккабим в Бней-Браке. В последний раз его видели утром 26 декабря. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 1.80, худощавого телосложения, короткие седые волосы, светлый цвет кожи.
Описания одежды нет.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 100.