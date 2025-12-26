Предварительно, теракт на севере Израиля: убиты 19-летняя девушка и 68-летний мужчина
Днем 26 декабря на севере Израиля, в Бейт-Шеане и на 71-трассе, по всей видимости, был совершен комбинированный теракт.
На 71-й трассе рядом с автобусной остановкой около въезда в Тель-Йосеф и Эйн-Харод, восточней Афулы, была найдена бездыханной женщина примерно 20 лет.
По сообщениям правоохранительных органов: молодую женщину сбил автомобиль, после чего водитель вышел из машины и нанес ей ножевые ранения. Потом нападавший скрылся.
Полиция сообщает: "Подозрительный автомобиль был остановлен недалеко от города Афула, подозреваемый нейтрализован".
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" заявляла, что женщина в критическом состоянии направлена в больницу "А-Эмек" в Афуле. Но позже была подтверждена ее смерть. Погибшей было 19 лет.
Отец погибшей заявил, что его дочь находилась в машине с другими людьми, когда в них врезался террорист на автомобиле, после этого он догнал девушку и нанес ей ножевые ранения.
МАДА сообщает также, что в Бейт-Шеане на улице А-Шомрон был сбит автомобилем 68-летний мужчина, была констатирована его смерть.
Кроме того, в Бейт-Шеане на улице на улице Яаков Махлоф машина сбила 16-летнего подростка, он получил легкие травмы.
События, вероятно, связанные. Возможно, речь идет о теракте.
Информация уточняется.