В Ган-Явне задержан гинеколог, подозреваемый в совершении сексуальных преступлений

Полиция сообщила о задержании гинеколога, подозреваемого в совершении сексуальных преступлений против пациенток клиники в Ган-Явне.

Расследование было начато 25 февраля после поступления жалоб.

Задержанный является жителем Ган-Явне. Сегодня он предстанет перед мировым судом в Ашкелоне, и полиция попросит о продлении срока содержания его под стражей.

Другие подробности полиция пока не сообщает.