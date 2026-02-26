В Ган-Явне задержан гинеколог, подозреваемый в совершении сексуальных преступлений
время публикации: 26 февраля 2026 г., 09:48 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 09:48
Полиция сообщила о задержании гинеколога, подозреваемого в совершении сексуальных преступлений против пациенток клиники в Ган-Явне.
Расследование было начато 25 февраля после поступления жалоб.
Задержанный является жителем Ган-Явне. Сегодня он предстанет перед мировым судом в Ашкелоне, и полиция попросит о продлении срока содержания его под стражей.
Другие подробности полиция пока не сообщает.