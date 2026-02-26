x
26 февраля 2026
26 февраля 2026
26 февраля 2026
последняя новость: 09:48
26 февраля 2026
Израиль

В Ган-Явне задержан гинеколог, подозреваемый в совершении сексуальных преступлений

время публикации: 26 февраля 2026 г., 09:48

Полиция сообщила о задержании гинеколога, подозреваемого в совершении сексуальных преступлений против пациенток клиники в Ган-Явне.

Расследование было начато 25 февраля после поступления жалоб.

Задержанный является жителем Ган-Явне. Сегодня он предстанет перед мировым судом в Ашкелоне, и полиция попросит о продлении срока содержания его под стражей.

Другие подробности полиция пока не сообщает.

