ЦАХАЛ атаковал военные лагеря "Радуана" в районе Баальбека

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала подробности недавней операции против террористической инфраструктуры "Хизбаллы" на территории Ливана.

В соответствии с этим сообщениям, были атакованы восемь военных лагерей подразделения "Силы Радуан" террористической организации "Хизбалла" в районе Баальбека в Ливане. На этих объектах хранилось большое количество вооружений, включая оружие и ракеты "Хизбаллы".

Сами военные лагеря использовались боевиками "Радуана" для проведения тренировок рамках подготовки к чрезвычайным ситуациям, а также для планирования и реализации террористических схем против сил ЦАХАЛа и граждан Государства Израиль.

В ходе тренировок в этих лагерях боевики проходили стрелковую подготовку и другие занятия по использованию различных видов вооружений.

Деятельность боевиков в этих лагерях и попытки "Хизбаллы" восстановить свои возможности представляют собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном.

ЦАХАЛ не позволит террористической организации "Хизбалла" наращивать силы и вновь вооружаться и продолжит действовать для устранения любой угрозы Государству Израиль.