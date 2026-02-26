Давид Зини: "7 октября – не предательство со стороны ШАБАКа, а профессиональный провал"

Глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Давид Зини категорически отверг конспирологические теории о якобы имевшем место сотрудничестве некоторых офицеров ШАБАКа с врагом. В ходе своего выступления на конференции высокопоставленных руководителей ШАБАКа Зини заявил, что ни о каком предательстве со стороны ШАБАКа речь не идет.

"Известный факт: не было предательства или сотрудничества с врагом со стороны ШАБАКа или кого-либо из сотрудников системы безопасности, – подчеркнул Зини. – К сожалению, мы потерпели тяжелый профессиональный провал, и мы обязаны работать день за днем, час за часом, чтобы исправить ситуацию, внедрить все выводы и завершить расследование того, что еще предстоит расследовать".

Как сообщает "А-Йом", некоторое время назад в социальных сетях начала распространяться "теория заговора", в соответствии с которой глава отделения ШАБАКа в Южном округе в ночь атаки встречался с высокопоставленным представителем ХАМАСа Изаддином аль-Хададом, который тогда командовал бригадой Газы, а сейчас руководит военным крылом ХАМАСа.

Сообщается, что твит с этим утверждением увидели 44,5 тысячи человек; он получил 2.293 лайка и 398 репостов и дошел до сотен тысяч пользователей, многие из которых убеждены, что такая встреча действительно была. Затем заграничный аккаунт опубликовал имя этого представителя ШАБАКа, который к тому времени уже вышел в отставку.

Этот отставной офицер обратился к главе ШАБАКа Давиду Зини с просьбой разъяснить, что никакой встречи с Изаддином аль-Хададом не было – ни у него, ни у кого-либо другого. В канцелярии Зини проигнорировали эту просьбу.