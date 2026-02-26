Двухлетний малыш, бродивший в одиночку по Иерусалиму, возвращен матери

Во второй половине дня в полицию поступило сообщение от гражданки, которая увидела на улице Малкей-Исраэль малыша примерно двух лет, бродившего в одиночестве без присмотра взрослых. Полицейские связались с заявительницей и начали оперативные действия по поиску родителей малыша.

В ходе поисков полицейские делали объявления на месте на иврите и идише, распространили фотографию малыша в местных общинных группах и уведомили руководство общинного патруля.

Ребенка доставили в полицейский участок, где его успокоили и покормили. Вскоре в полицию обратилась мать мальчика и сообщила о пропаже ребенка. Начальник смены сопоставил данные и вернул малыша матери здоровым и невредимым.