26 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
26 февраля 2026
26 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Ближний Восток

В Женеве возобновились непрямые переговоры Ирана и США

США
Иран
время публикации: 26 февраля 2026 г., 19:29 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 20:34
В Женеве возобновились непрямые переговоры Ирана и США
AP Photo/Andrew Medichini

В Женеве началась вторая фаза третьего раунда переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Переговоры проходят при посредничестве Омана, однако телеканал CNN сообщил, что Стив Виткофф и Аббас Аракчи, возглавляющие американскую и иранскую делегацию соответственно, проводили и прямые переговоры, содержание которых осталось неизвестным.

Представитель МИД Ирана Исмаил Бахаи сообщил, что ранее в четверг иранская делегация провела около трех часов интенсивных переговоров с американской стороной.

Позиции сторон все еще слишком далеки: Иран категорически против отказа от обогащения урана, не хочет даже обсуждать ракетную программу и помощь сателлитам – "Хизбалле", ХАМАСу и другим террористическим организациям.

Тем не менее, иранская сторона называет переговоры "серьезными и предметными". После того, как Иран и США представили свои позиции и обсудили ряд вопросов, переговоры были приостановлены для консультаций, и через несколько часов автоколонны дипломатических машин вернулись на место переговоров.

Ближний Восток
