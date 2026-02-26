В Женеве возобновились непрямые переговоры Ирана и США

В Женеве началась вторая фаза третьего раунда переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Переговоры проходят при посредничестве Омана, однако телеканал CNN сообщил, что Стив Виткофф и Аббас Аракчи, возглавляющие американскую и иранскую делегацию соответственно, проводили и прямые переговоры, содержание которых осталось неизвестным.

Представитель МИД Ирана Исмаил Бахаи сообщил, что ранее в четверг иранская делегация провела около трех часов интенсивных переговоров с американской стороной.

Позиции сторон все еще слишком далеки: Иран категорически против отказа от обогащения урана, не хочет даже обсуждать ракетную программу и помощь сателлитам – "Хизбалле", ХАМАСу и другим террористическим организациям.

Тем не менее, иранская сторона называет переговоры "серьезными и предметными". После того, как Иран и США представили свои позиции и обсудили ряд вопросов, переговоры были приостановлены для консультаций, и через несколько часов автоколонны дипломатических машин вернулись на место переговоров.