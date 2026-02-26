x
26 февраля 2026
|
последняя новость: 20:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
26 февраля 2026
|
26 февраля 2026
|
последняя новость: 20:10
26 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Известный медийный деятель арестован по подозрению в изнасиловании 15-летнего

Сексуальное насилие
Расследование
Ришон ле-Цион
Дети
СМИ
время публикации: 26 февраля 2026 г., 19:18 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 19:25
Известный медийный деятель арестован по подозрению в изнасиловании 15-летнего
David Cohen Flash90

Известный журналист, имя которого не сообщается, арестован по подозрению в сексуализированном насилии над 15-летним мальчиком, сообщает новостная служба "Кан".

Подросток, поступивший в специализированное отделение для жертв сексуального насилия, дал полиции подробные показания и сообщил имя подозреваемого. После быстрого расследования сотрудники полиции Ришон ле-Циона провели обыск в доме у подозреваемого и арестовали его.

Заявлении об изнасиловании несовершеннолетнего было подано во вторник в отделение полиции Ришон ле-Циона. Имя подозреваемого и подробности расследования в настоящее время запрещены к публикации.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 февраля 2026

Девочка, из-за жалобы которой арестован известный журналист, отказалась от показаний
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 ноября 2025

Резервисты из "Сде-Тейман" подали иск против журналиста "Гаарец": 450 тысяч за клевету
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 ноября 2025

Редактор газеты подозревается в сексуализированном насилии в отношении журналистки