Известный медийный деятель арестован по подозрению в изнасиловании 15-летнего

Известный журналист, имя которого не сообщается, арестован по подозрению в сексуализированном насилии над 15-летним мальчиком, сообщает новостная служба "Кан".

Подросток, поступивший в специализированное отделение для жертв сексуального насилия, дал полиции подробные показания и сообщил имя подозреваемого. После быстрого расследования сотрудники полиции Ришон ле-Циона провели обыск в доме у подозреваемого и арестовали его.

Заявлении об изнасиловании несовершеннолетнего было подано во вторник в отделение полиции Ришон ле-Циона. Имя подозреваемого и подробности расследования в настоящее время запрещены к публикации.