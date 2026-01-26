x
26 января 2026




Израиль

ЦАХАЛ сообщил, что ликвидированный на юге Ливана "телеведущий" был артиллеристом "Хизбаллы"

Ливан
Хизбалла
ЦАХАЛ
время публикации: 26 января 2026 г., 22:25 | последнее обновление: 26 января 2026 г., 22:25
ЦАХАЛ сообщил, что ликвидированный на юге Ливана "телеведущий" был артиллеристом "Хизбаллы"
Ayal Margolin/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что Али Нур ад-Дин, ликвидированный ранее в районе Тира, отвечал за артиллерию "Хизбаллы" в деревне Аль-Хуш на юге Ливана.

В сообщении говорится, что боевик во время войны продвигал и организовывал множество планов обстрела против Государства Израиль и сил ЦАХАЛа, а в последнее время он занимался восстановлением артиллерийского потенциала "Хизбаллы" на юге Ливана.

Согласно ливанским источникам, шейх Али Нур ад-Дин был ведущим религиозной программы на телеканале "Аль-Манар".

