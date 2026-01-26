x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ подтвердил удары по объектам "Хизбаллы" в Ливане

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 26 января 2026 г., 07:43 | последнее обновление: 26 января 2026 г., 07:51
ЦАХАЛ подтвердил удары по объектам "Хизбаллы" в Ливане
AP Photo/Mohammed Zaatari

Армия обороны Израиля продолжает атаковать инфраструктуру "Хизбаллы" в Ливане. 25 января были нанесены удары по складам оружия, военным объектам "Радуана" и другим целям, сообщает ЦАХАЛ.

"Деятельность террористической организации "Хизбалла" на этих объектах представляет собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном и угрозу для Государства Израиль", – отмечается в сообщении ЦАХАЛа.

Израиль
