ЦАХАЛ подтвердил удары по объектам "Хизбаллы" в Ливане

Армия обороны Израиля продолжает атаковать инфраструктуру "Хизбаллы" в Ливане. 25 января были нанесены удары по складам оружия, военным объектам "Радуана" и другим целям, сообщает ЦАХАЛ.

"Деятельность террористической организации "Хизбалла" на этих объектах представляет собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном и угрозу для Государства Израиль", – отмечается в сообщении ЦАХАЛа.