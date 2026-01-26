Иорданская долина осталась без интернета из-за повреждения кабелей
Населенные пункты Иорданской долины остались без линейной интернет-связи из-за серьезного повреждения кабелей в ходе инфраструктурных работ.
В результате сбоя нет возможности получить услуги в региональной поликлинике больничной кассы "Клалит" и парализована работа аптек.
Компания "Безек" сообщила, что работает над восстановлением поврежденной инфраструктуры.
