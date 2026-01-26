x
26 января 2026
|
последняя новость: 12:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 января 2026
|
26 января 2026
|
последняя новость: 12:00
26 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Иорданская долина осталась без интернета из-за повреждения кабелей

Инфраструктура
Связь
время публикации: 26 января 2026 г., 11:40 | последнее обновление: 26 января 2026 г., 11:40
Иорданская долина осталась без интернета из-за повреждения кабелей
Michael Giladi/Flash90

Населенные пункты Иорданской долины остались без линейной интернет-связи из-за серьезного повреждения кабелей в ходе инфраструктурных работ.

В результате сбоя нет возможности получить услуги в региональной поликлинике больничной кассы "Клалит" и парализована работа аптек.

Компания "Безек" сообщила, что работает над восстановлением поврежденной инфраструктуры.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 07 сентября 2025

Microsoft: повреждены подводные кабели в Красном море, замедление интернета на Ближнем Востоке
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 августа 2025

"Ракевет Исраэль" сообщает о перебоях в движении поездов из-за повреждения электрокабеля