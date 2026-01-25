Бюджет и закон о призыве: решающая неделя коалиции

26 января Кнессет проголосует на пленарном заседании по проекту государственного бюджета в первом чтении.

В коалиции убеждены, что одержат победу на голосовании благодаря поддержке партий ШАС и "Дегель а-Тора". Главы коалиции полагают, что две из трех ультраортодоксальных партий проголосуют за бюджет в первом чтении, несмотря на то, что закон о призыве не утвержден до сих пор комиссией Кнессета по иностранным делам и обороне.

В соответствии с постановлением юридического советника Кнессета Сагит Афик, 26 января – последний день, когда проект бюджета может быть утвержден в первом чтении. В ШАС и в "Дегель а-Тора" дадут коалиции утвердить проект бюджета в первом чтении и продолжат добиваться проведения закона о призыве в максимально удобной для них форме. Ожидается, что депутаты от партии "Агудат Исраэль" воздержатся при голосовании по бюджету или выйдут из зала заседаний во время голосования.

Рассмотрение закона о призыве возобновится 27 января. Как сообщает "Кан", юридический советник комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне адвокат Мири Френкель-Шор требует внести изменения в текст двух параграфов законопроекта до того, как он будет вынесен на окончательное утверждение.

В коалиции исходят из того, что четыре депутата проголосуют против законопроекта Боаза Бисмута: Офир Софер ("Ционут Датит"), Юлий Эдельштейн и Дан Илуз (оба "Ликуд") и Шарен Аскель ("Ямин Мамлахти").

В этой ситуации судьба законопроекта целиком зависит от голосования ультраортодоксальных партий. В "Агудат Исраэль" большинство возражают против него и скорее всего проголосуют против. Нетаниягу потребуется голосование депутатов от "Дегель а-Тора" и ШАС за законопроект, чтобы сохранить шансы на его утверждение.