Правительство ответило БАГАЦу: запрет на доступ СМИ в Газу должен оставаться в силе

Израильские власти представили Высшему суду справедливости (БАГАЦу) объяснение, что запрет на доступ международных СМИ в сектор Газы должен оставаться в силе в связи с соображениями безопасности.

В представленном государственной прокуратурой от имени государства ответе на иск с требованием позволить журналистам въезжать в Газу без сопровождения ЦАХАЛа указано, что "специалисты министерства обороны полагают, что связанные с въездом журналистов в сектор Газы без сопровождения риски по-прежнему существуют".

Около месяца назад БАГАЦ предоставил правительству последнюю отсрочку для реакции на иск Ассоциации зарубежной прессы (Foreign Press Association), требующей неограниченного доступа СМИ в сектор Газы. Иск был подан еще в 2024 году, с тех пор государству неоднократно предоставлялись отсрочки для объяснений.

Израиль продолжает отказывать всем журналистам в независимом доступе в Газу, однако израильским и иногда зарубежным журналистам позволяется въезжать в Газу в сопровождении подразделений ЦАХАЛа.