На 80-м шоссе в Негеве в результате ДТП погибла женщина

На 80-й трассе, недалеко от поселка Арара ба-Негев, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что женщина (примерно 30 лет) скончалась от полученных травм на месте.

В больницу "Сорока" с места ДТП доставлен 20-летний мужчина с травмами от легких до средней тяжести.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.