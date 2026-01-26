На 80-м шоссе в Негеве в результате ДТП погибла женщина
время публикации: 26 января 2026 г., 18:17 | последнее обновление: 26 января 2026 г., 18:17
На 80-й трассе, недалеко от поселка Арара ба-Негев, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что женщина (примерно 30 лет) скончалась от полученных травм на месте.
В больницу "Сорока" с места ДТП доставлен 20-летний мужчина с травмами от легких до средней тяжести.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
