В Рамле в криминальном инциденте ранены двое мужчин

На улице Моше Леви в Рамле в результате криминального инцидента ранены двое мужчин. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что обоим раненым примерно 35 лет, один из них в тяжелом состоянии, другой в состоянии средней тяжести.

Раненые доставлены в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе".

Полиция расследует обстоятельства инцидента.