В Рамле в криминальном инциденте ранены двое мужчин
время публикации: 26 января 2026 г., 23:55 | последнее обновление: 26 января 2026 г., 23:55
На улице Моше Леви в Рамле в результате криминального инцидента ранены двое мужчин. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что обоим раненым примерно 35 лет, один из них в тяжелом состоянии, другой в состоянии средней тяжести.
Раненые доставлены в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе".
Полиция расследует обстоятельства инцидента.
