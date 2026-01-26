x
Израиль

В Рамле в криминальном инциденте ранены двое мужчин

Криминал
время публикации: 26 января 2026 г., 23:55 | последнее обновление: 26 января 2026 г., 23:55
В Рамле в криминальном инциденте ранены двое мужчин
Пресс-служба МАДА

На улице Моше Леви в Рамле в результате криминального инцидента ранены двое мужчин. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что обоим раненым примерно 35 лет, один из них в тяжелом состоянии, другой в состоянии средней тяжести.

Раненые доставлены в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе".

Полиция расследует обстоятельства инцидента.

