Убийца Янив Загури приговорен к трем пожизненным срокам

Окружной суд Беэр-Шевы приговорил главу преступной группировки Янива (Ниви) Загури к трем пожизненным срокам в совокупности, а также к 33,5 года лишения свободы по дополнительным эпизодам. Суд также обязал Загури выплатить компенсации семьям убитых – по 248 тысяч шекелей за каждого погибшего (всего 774 тысячи шекелей).

Загури признан виновным в убийстве госcвидетеля Таля Коркуса, его бывшей жены Дворы Хирш, а также Элиши Сабаха.

Другой обвиняемый по делу, Эрик Итель, признанный виновным в убийствах Коркуса и Сабаха, получил два пожизненных срока в совокупности.

Судебный процесс против криминального авторитета Янива Загури длился семь лет.

Суд установил, что Янивом Загури двигал мотив мести, и он предпринимал систематические усилия для реализации своих планов. Он стремился запугать людей, сотрудничающих с правоохранительными органами, и отправить угрожающее послание каждому, кто осмелится нарушить заговор молчания в криминальном мире.

В марте 2016 года была убита Двора Хирш, бывшая жена государственного свидетеля Таля Коркуса: ее убили за то, что она поддержала своего бывшего мужа, который выступил свидетелем обвинения против Загури и дал против него показания. Жестокое убийство произошло на глазах у ее детей.

Спустя несколько недель Загури покинул Израиль, но продолжал координировать дальнейшие убийства из-за границы. В мае 2016 года был убит Элиша Сабах, в июне 2017 года был убит сам Таль Коркос. Последнее убийство благодаря ему подразделению ЯМАР Негев удалось привлечь нового свидетеля государственного обвинения, что позволило раскрыть убийство Сабаха и укрепить доказательную базу по остальным делам.

Янив Загури в 2007 году был осужден на семь лет тюрьмы за тяжкие преступления, и этот приговор стал возможным благодаря показаниям его бывшего приближенного Таля Коркуса. Много лет Загури поддерживал связи с другими организованными преступными группировками, в том числе с братьями Итай и криминальным авторитетом Михаэлем Мором.

Адам Итай отбывает четыре пожизненных за множество убийств: его осуждение было основано, среди прочего, на показаниях Элиши Сабаха и его дочери.

Против других фигурантов дела были поданы отдельные обвинительные заключения: за причастность к убийству Таля Коркуса Михаэль Мор получил 10 лет тюрьмы, Шимон Шарвит – 50 месяцев заключения и Элиоша Бен-Шалом – три года заключения.