x
29 октября 2025
|
последняя новость: 08:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 октября 2025
|
29 октября 2025
|
последняя новость: 08:49
29 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Нидерландах проходят внеочередные парламентские выборы

Нидерланды
время публикации: 29 октября 2025 г., 08:37 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 08:46
В Нидерландах проходят внеочередные парламентские выборы
AP Photo/Peter Dejong

В Нидерландах проходят 29 октября третьи за четыре года парламентские выборы. Согласно опросам, лидирует правопопулистская "Партия свободы" Герда Вилдерса, занимающая антимигрантскую позицию, однако ожидается, что другие партии откажутся вступать с ней в коалицию.

В 2023 году "Партия свободы" также заняла первое место на выборах. После длительных переговоров была создана консервативная коалиция – на условии, что Вилдерс не станет премьер-министром. В июне 2025 года он развалил коалицию, которая отказалось принимать радикальные меры, направленные против мигрантов.

В парламенте Нидерландов 150 депутатов. Опросы прочат "Партии свободы" 26-30 мест. Далее идут "Зеленые левые – Партия труда" и левоцентристская партия "Демократы 66", которые могут рассчитывать на 23 мандата, Христианско-демократический призыв получает 19 мест, а консервативная Народная партия за свободу и демократию – 17.

Отметим, что две недели назад Герт Вилдерс сообщил, что его партия останавливает предвыборную кампанию. Причина этого – террористическая угроза. Как было установлено, на него готовила покушение разоблаченная в Бельгии террористическая ячейка.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 октября 2025

Партия Герда Вилдерса прекратила предвыборную кампанию из-за террористической угрозы
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 июня 2025

Партия Герда Вилдерса покинула правящую в Нидерландах коалицию
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 декабря 2024

Нетаниягу принял Вилдерса в своем офисе в Иерусалиме