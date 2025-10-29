В Нидерландах проходят внеочередные парламентские выборы

В Нидерландах проходят 29 октября третьи за четыре года парламентские выборы. Согласно опросам, лидирует правопопулистская "Партия свободы" Герда Вилдерса, занимающая антимигрантскую позицию, однако ожидается, что другие партии откажутся вступать с ней в коалицию.

В 2023 году "Партия свободы" также заняла первое место на выборах. После длительных переговоров была создана консервативная коалиция – на условии, что Вилдерс не станет премьер-министром. В июне 2025 года он развалил коалицию, которая отказалось принимать радикальные меры, направленные против мигрантов.

В парламенте Нидерландов 150 депутатов. Опросы прочат "Партии свободы" 26-30 мест. Далее идут "Зеленые левые – Партия труда" и левоцентристская партия "Демократы 66", которые могут рассчитывать на 23 мандата, Христианско-демократический призыв получает 19 мест, а консервативная Народная партия за свободу и демократию – 17.

Отметим, что две недели назад Герт Вилдерс сообщил, что его партия останавливает предвыборную кампанию. Причина этого – террористическая угроза. Как было установлено, на него готовила покушение разоблаченная в Бельгии террористическая ячейка.