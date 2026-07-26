Reuters: в Газе ликвидирован высокопоставленный сотрудник службы внутренней безопасности ХАМАСа

В результате удара ЦАХАЛа в воскресенье был убит высокопоставленный сотрудник палестинской службы внутренней безопасности, подконтрольной ХАМАСу, а также сопровождавший его офицер. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на медиков и полицию сектора Газы.

По данным министерства внутренних дел Газы, контролируемого ХАМАСом, при ударе по автомобилю в Дир аль-Балахе были убиты полковник Уаэль аль-Ладауи, возглавлявший службу внутренней безопасности в центральной части сектора Газы, и майор Рамез Абу Зрейк.

В ЦАХАЛе сообщили, что нанесли удар по боевику ХАМАСа, не приводя дополнительных подробностей.