В машине, прорвавшей КПП "Мазмория" под Иерусалимом, находились 11 нелегалов
время публикации: 26 июля 2026 г., 14:07 | последнее обновление: 26 июля 2026 г., 14:07
После получения оперативных данных сотрудники полиции Иудеи и Самарии задержали автомобиль с израильскими номерами, доставивший множество нелегалов из арабских населенных пунктов округа в Израиль.
Информация о "доставке" поступила заблаговременно, и ранним утром, когда подозрительный автомобиль прибыл к КПП "Мазмория", его уже ждали. Водитель проигнорировал требование бойцов МАГАВ остановиться, прорвал шлагбаум, после чего наехал на заградительное устройство и был вынужден остановиться.
В автомобиле находились 11 нелегалов, все они были задержаны. Водителю удалось скрыться, его личность известна полиции, и в настоящее время принимаются меры по его задержанию.
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