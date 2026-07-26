В машине, прорвавшей КПП "Мазмория" под Иерусалимом, находились 11 нелегалов

После получения оперативных данных сотрудники полиции Иудеи и Самарии задержали автомобиль с израильскими номерами, доставивший множество нелегалов из арабских населенных пунктов округа в Израиль.

Информация о "доставке" поступила заблаговременно, и ранним утром, когда подозрительный автомобиль прибыл к КПП "Мазмория", его уже ждали. Водитель проигнорировал требование бойцов МАГАВ остановиться, прорвал шлагбаум, после чего наехал на заградительное устройство и был вынужден остановиться.

В автомобиле находились 11 нелегалов, все они были задержаны. Водителю удалось скрыться, его личность известна полиции, и в настоящее время принимаются меры по его задержанию.