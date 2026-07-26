"Решет": депутатам от "Ликуда" вновь поручено фиксировать свое голосование
время публикации: 26 июля 2026 г., 15:27 | последнее обновление: 26 июля 2026 г., 15:44
В преддверии голосования по вопросу о порядке формирования списка "Ликуда", депутаты получили распоряжение фиксировать свое голосование.
Как сообщает "Решет", Нево Кац, советник премьер-министра Биньямина Нетаниягу, обратился к депутатам и потребовал фиксировать на видео голосование по изменению устава.
Отмечается, что одним из параграфов этого изменения является предоставление Нетаниягу права кооптировать в список своих личных кандидатов, что заметно снижает шансы действующих депутатов попасть в Кнессет.
Напомним, что в прошлый раз депутатов от "Ликуда" просили фиксировать голосование во время выборов государственного контролера. БАГАЦ объявил это нарушением принципа тайного голосования и признал его незаконным.