В районе Рамат а-Негев пройдут военные учения, будут слышны взрывы
время публикации: 26 июля 2026 г., 15:23 | последнее обновление: 26 июля 2026 г., 15:23
В воскресенье 26 июля во второй половине дня в районе регионального совета Рамат а-Негев пройдут военные учения.
В ходе учений ожидается интенсивное передвижение сил безопасности, военной техники и авиации. В районе также будут слышны звуки стрельбы и взрывов.
Учения были запланированы заранее в рамках программы боевой подготовки на 2026 год. Опасности, связанной с инцидентом в сфере безопасности, нет.
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