В районе Рамат а-Негев пройдут военные учения, будут слышны взрывы

В воскресенье 26 июля во второй половине дня в районе регионального совета Рамат а-Негев пройдут военные учения.

В ходе учений ожидается интенсивное передвижение сил безопасности, военной техники и авиации. В районе также будут слышны звуки стрельбы и взрывов.

Учения были запланированы заранее в рамках программы боевой подготовки на 2026 год. Опасности, связанной с инцидентом в сфере безопасности, нет.