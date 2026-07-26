x
26 июля 2026
|
последняя новость: 15:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
26 июля 2026
|
26 июля 2026
|
последняя новость: 15:42
26 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В районе Рамат а-Негев пройдут военные учения, будут слышны взрывы

ЦАХАЛ
Пресс-служба ЦАХАЛа
Учения
время публикации: 26 июля 2026 г., 15:23 | последнее обновление: 26 июля 2026 г., 15:23
В районе Рамат а-Негев пройдут военные учения, будут слышны взрывы
Wikipedia.org. Фото: Hagai Agmon-Snir حچاي اچمون-سنير חגי אגמון-שניר

В воскресенье 26 июля во второй половине дня в районе регионального совета Рамат а-Негев пройдут военные учения.

В ходе учений ожидается интенсивное передвижение сил безопасности, военной техники и авиации. В районе также будут слышны звуки стрельбы и взрывов.

Учения были запланированы заранее в рамках программы боевой подготовки на 2026 год. Опасности, связанной с инцидентом в сфере безопасности, нет.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 июля 2026

22 июля в Западном Негеве пройдут учения ЦАХАЛа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 июля 2026

21 июля в районе пляжа Зиким пройдут учения ЦАХАЛа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 июля 2026

В Иерусалиме пройдут масштабные учения полиции, будет отрабатываться сценарий теракта