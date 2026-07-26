Депутат от "Еш Атид" Рон Кац объявил об уходе из Кнессета, приходит первый арабский депутат

Депутат Кнессета Рон Кац ("Еш Атид") объявил о сложении депутатских полномочий и уходе из политики. В письме, опубликованном в воскресенье, он сообщил, что после 15 лет общественной деятельности решил сделать перерыв и поблагодарил своих сторонников и коллег за совместную работу.

Кац стал одним из нескольких представителей "Еш Атид", ранее заявивших о завершении политической карьеры.

Согласно партийному списку, следующим мандат должен получить Мухаммад Шуко Абу аль-Хейджи, который стал бы первым арабским депутатом Кнессета от партии "Еш Атид".

Однако практического значения эта замена уже не имеет. Кнессет 25-го созыва распущен, и страна готовится к досрочным выборам. До формирования нового состава парламента полномочия действующего Кнессета ограничены, а новые депутаты взамен выбывших в него уже не входят.

Партия "Еш Атид" опубликовала следующее заявление: "Фракция "Еш Атид" хочет поблагодарить депутата Кнессета Рона Каца за годы значимой, преданной и ценностной общественной деятельности. Рон, один из давних активистов "Еш Атид", действовал профессионально и с глубокой приверженностью интересам граждан Израиля".

Лидер партии Яир Лапид: "Рон, давний член "Еш Атид" и один из столпов партийного механизма на местах, мой друг, и он продолжит быть другом нашей расширенной семьи. Благодарю его за годы служения израильскому обществу. Желаю ему успеха в дальнейшей дороге".

Также партия "Еш Атид" объявила: "Партия "Еш Атид" гордится и приветствует вступление Мухаммада Шуко Абу аль-Хейджи в Кнессет. Шуко женат, отец трех дочерей, родился и вырос в Тамре. Он педагог и социальный предприниматель с более чем 20-летним опытом в сфере образования, молодежи и интеграции молодых арабов в израильское общество. Он основал молодежное движение "Атидна" – первое арабо-сионистское молодежное движение в Израиле. Сегодня он занимает должность директора отдела неформального образования в муниципалитете Тамры, казначея Союза молодежных отделов Израиля и руководителя арабского штаба партии "Еш Атид". Добро пожаловать, Шуко".