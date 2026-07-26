Леброн Джеймс продолжит карьеру в "Филадельфии"

Лучший снайпер в истории NBA Леброн Джеймс объявил, что продолжит карьеру в составе клуба "Филадельфия Севенти Сиксерс". Предстоящий сезон станет для 41-летнего баскетболиста рекордным, 24-м в лиге.

По данным ESPN, Джеймс подпишет двухлетний контракт на восемь миллионов долларов с опцией игрока на второй сезон. Ради возможности еще раз побороться за чемпионский титул он отказался от более выгодных финансовых предложений.

О своем решении Леброн сообщил в социальных сетях. "Это мое последнее решение. Я не выбираю деньги. Я не выбираю семью. Ради чего я вообще продолжаю играть? Я по-прежнему хочу жертвовать собой, работать, бороться и получить еще один шанс испытать чувство победы в чемпионате. Верю, что смогу помочь "Филадельфии" стать чемпионской командой", – написал он.

Джеймс выступал за "Кливленд Кавальерс", "Майами Хит" и "Лос-Анджелес Лейкерс". За 23 сезона он четыре раза становился чемпионом NBA и четырежды признавался самым ценным игроком лиги (MVP). В прошлом сезоне Леброн в среднем набирал 20,9 очка, делал 7,2 передачи и 6,1 подбора за матч.

В "Филадельфии" Леброн объединится с Джоэлом Эмбиидом, Тайризом Макси и Джейленом Брауном. После этого трансфера букмекеры существенно повысили шансы "Севенти Сиксерс" на победу в чемпионате.