Израиль

Палестинец арестован за издевательства над семьей: заставлял детей просить милостыню

Семейное насилие
время публикации: 26 марта 2026 г., 13:11 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 13:11
Flash90. Фото: М.Шай

Прокуратура подала в мировой суд Иерусалима предварительное обвинение против 52-летнего палестинца из арабского населенного пункта в Иудее и Самарии: он подозревается в систематических жестоких издевательствах над женой и детьми. Расследование началось после жалобы женщины на то, что ее муж угрожал ей ножом.

В ходе расследования вскрылись и другие серьезные факты. Выяснилось, что подозреваемый также издевался над детьми, а на их телах были обнаружены травмы и следы насилия, указывающие на длительную череду издевательств. Помимо физического насилия, он подвергал их и психологическим издевательствам, а также заставлял выходить на улицу и просить милостыню.

Арест подозреваемого продлен до понедельника, ожидается, что в ближайшие дни прокуратура подаст обвинительное заключение.

