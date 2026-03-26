Палестинец арестован за издевательства над семьей: заставлял детей просить милостыню

Прокуратура подала в мировой суд Иерусалима предварительное обвинение против 52-летнего палестинца из арабского населенного пункта в Иудее и Самарии: он подозревается в систематических жестоких издевательствах над женой и детьми. Расследование началось после жалобы женщины на то, что ее муж угрожал ей ножом.

В ходе расследования вскрылись и другие серьезные факты. Выяснилось, что подозреваемый также издевался над детьми, а на их телах были обнаружены травмы и следы насилия, указывающие на длительную череду издевательств. Помимо физического насилия, он подвергал их и психологическим издевательствам, а также заставлял выходить на улицу и просить милостыню.

Арест подозреваемого продлен до понедельника, ожидается, что в ближайшие дни прокуратура подаст обвинительное заключение.