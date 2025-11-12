x
Израиль

Ирина Краевская, заведующая яслями в Тель-Авиве, обвиняется в жестоком обращении с детьми

время публикации: 12 ноября 2025 г., 17:19 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 17:19
Ирина Краевская, заведующая яслями в Тель-Авиве, обвиняется в жестоком обращении с детьми
Flash90

В окружной суд Тель-Авива подано обвинительное заключение против 59-летней Ирины Краевской из Нетании, заведующей яслями "ВИЦО-Файнштейн" в Тель-Авиве. Она обвиняется в жестоком обращении с детьми в возрасте от девяти месяцев до полутора лет.

В обвинительном заключении указывается, что в начале 2022 года Краевская неоднократно применяла силу в отношении подопечных: она хватала их, тянула за руки и за ноги, волокла по полу, поднимала и с силой бросала на матрасы. В заключении также упоминаются несколько случаев, когда обвиняемая била детей.

