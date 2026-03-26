Гражданин Израиля признан виновным в шпионаже на Иран: его завербовал собственный отец

Окружной суд Нацерета признал Тахрира Сафди из Масадэ (друзский населенный пункт на севере Голанских высот) виновным в шпионаже в пользу Ирана: он передавал жителю Сирии информацию о передвижении израильских танков, дислокации израильских войск и о местах падения ракет в период с 2019 по 2024 годы.

По данным суда, Сафди поддерживал связь с жителем Сирии по имени Хусам Зидан: Зидан работал корреспондентом иранской медиасети "Аль-Алам". Обвиняемый признался, что подозревал Зидана в том, что тот действует в интересах "палестинского подразделения" иранских "Сил Кудс" – одного из подразделений КСИР. Отец Сафди поддерживал с Зиданом связь в течение примерно 10 лет, и завербовал собственного сына.

В 2019–2024 годах Сафди собирал и передавал Зидану чувствительную информацию, касающуюся деятельности сил ЦАХАЛа на севере, включая съемку передвижения танков, съемку армейских сил и сообщения о падении ракет. В 2019 году Сафди и его отец впервые передали фотографии мест падения ракет и военной техники. В 2023 году Сафди начал подозревать, что Зидан работает также на службы безопасности Сирии и Ирана, однако несмотря на это, в 2023–2024 годах, в особенности в период войны "Железные мечи", он передавал актуальную информацию о передвижении сил ЦАХАЛа и местах падения ракет – по просьбе своего отца и по просьбе Зидана.

Судья Моран Маргалит в своем вердикте отклонил доводы Сафди о том, что показания в ШАБАКе и полиции якобы были получены под давлением. Он также постановил, что "утверждение обвиняемого о том, что его действия носили некий журналистский характер, не выдерживает критики, поскольку если бы дело обстояло именно так, не было бы никакой необходимости скрывать связь между ним и Хусамом Зиданом".

"Из показаний обвиняемого на допросах следует, что он в высокой степени вероятности знал: его отец передает информацию, связанную с безопасностью, Хусаму Зидану, который, по его подозрению, не является безобидным журналистом, а связан с телевизионными и пресс-структурами враждебных государств, имеет связи с силовыми структурами этих стран и, по всей видимости, является человеком, связанным со службами безопасности Сирии и Ирана, действующим под журналистским прикрытием", – подчеркнул судья в своем вердикте.